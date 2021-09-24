Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor - Haberler Spor
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Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor

Dugout - Haberler | Spor

Manchester City'nin Ocak 2021'de Chelsea ile karşılaştığı maçta, İlkay Gündoğan'ın attığı golü hatırlayın. Phil Foden, Kevin De Bruyne ve İlkay'ın golleri Stamford Bridge'de rakiplerini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Manchester City'nin Ocak 2021'de Chelsea ile karşılaştığı maçta, İlkay Gündoğan'ın attığı golü hatırlayın. Phil Foden, Kevin de Bruyne ve İlkay'ın golleri Stamford Bridge'de rakiplerini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor
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Haber: Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor - Haberler Spor
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