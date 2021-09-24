Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor

Manchester City'nin Ocak 2021'de Chelsea ile karşılaştığı maçta, İlkay Gündoğan'ın attığı golü hatırlayın. Phil Foden, Kevin de Bruyne ve İlkay'ın golleri Stamford Bridge'de rakiplerini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Dugout - Spor Haberleri