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Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Everton'ı 2-1 mağlup etti.

01.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:32
Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında , 'ı 2-1 mağlup etti.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1

Burnley-Aston Villa: 1-2

Southampton-Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United-Bournemouth: 4-0

Norwich City-Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1

Kaynak: AA
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