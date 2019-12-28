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Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.

28.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:20
Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de , 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.

Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, 'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.

Kaynak: AA
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