Haberler » Spor » Manchester City deplasmanda tek golle kazandı - Spor

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

22.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:36
Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler