Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi
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Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:10
Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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