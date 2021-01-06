Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi
06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.
İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya