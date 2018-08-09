Manchester City Daniel Arzani'yi Kadrosuna Kattı
Manchester City, Melbourne City formasını giyen Avustralyalı futbolcu Daniel Arzani'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Avustralya Birinci Ligi'nde Melbourne City forması giyen Daniel Arzani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç futbolcu olan 19 yaşındaki Arzani ile anlaşıldığı belirtildi.
AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMIYLA 5 MAÇA ÇIKTI
2016 yazından beri Melbourne City'de oynayan İran asıllı kanat oyuncusu, Avustralya Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı.
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