Manchester City Daniel Arzani'yi Kadrosuna Kattı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Avustralya Birinci Ligi'nde Melbourne City forması giyen Daniel Arzani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç futbolcu olan 19 yaşındaki Arzani ile anlaşıldığı belirtildi.

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMIYLA 5 MAÇA ÇIKTI

2016 yazından beri Melbourne City'de oynayan İran asıllı kanat oyuncusu, Avustralya Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı.