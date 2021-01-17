Manchester City - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Manchester City - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

17.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:37
Manchester City - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın merak edilen maçları bugün oynanıyor. Peki Manchester City - Crystal Palace maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Manchester City - Crystal Palace maçıdır. Peki Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MANCHESTER CİTY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester City - Crystal Palace maçı 17 Ocak Pazar günü akşam saat 22:15 'de başlayacaktır.

MANCHESTER CİTY - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Crystal Palace maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

MANCHESTER CİTY - CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

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