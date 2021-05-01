Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı
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Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı

Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Lider Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu. Manchester City, Agüero'nun 57 ve Torres'in 59. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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