Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.
Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri