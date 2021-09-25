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Manchester City, Chelsea deplasmanından 3 puanla döndü

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Manchester City, Chelsea deplasmanından 3 puanla döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Ligin 6. hafta mücadelesinde, bu sezon zirveyi hedefleyen takımlardan Chelsea, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 53. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezonki yenilmezlik unvanı sona eren Chelsea, bu sonuçla 13 puanda kaldı. Puanını 13'e yükselten Manchester City ise averaj ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

Manchester United evinde kaybetti

Diğer maçta ise Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Konuk ekibin golünü, 88. dakikada Kortney Hause kaydederken, Manchester United'da Bruno Fernandes, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetle Aston Villa puanını 10'a yükseltirken, ligdeki yenilmezlik serisi sonlanan Manchester United ise 13 puanda kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti
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