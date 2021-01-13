Manchester City - Brighton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Manchester City - Brighton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Manchester City - Brighton maçıdır. Peki Manchester City - Brightonmaçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester City - Brighton maçı 13 Ocak Çarşamba günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Brighton maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, kanallarında da verilecek.

LEİCESTER CİTY - FULHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.