Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Manchester City - Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manchester City - Borussia Dortmund maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.