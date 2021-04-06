Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı
Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Borussia Dortmund maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan İbrahim Tatlıses Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:04:43. #1.14#
title