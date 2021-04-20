Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı
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Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı

Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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