Manchester City avantajı kaptı
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Manchester City avantajı kaptı

Manchester City avantajı kaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc Des Princes Stadı'nda İngiliz ekibi Manchester City'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Marquinhos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City, 64'üncü dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle eşitliği yakaladı. İngiliz ekibi, 71'inci dakikada Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez'in golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fransız ekibinde 77'nci dakikada Idrissa Gueye kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Eşleşmede rövanş maçı 4 Mayıs salı günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde City Of Manchester Stadı'nda oynanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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