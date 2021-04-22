Manchester City, Aston Villa'yı deplasmanda 2-1'lik skorla geçti
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Manchester City, Aston Villa'yı deplasmanda 2-1'lik skorla geçti

Manchester City, Aston Villa'yı deplasmanda 2-1'lik skorla geçti
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Aston Villa, ligde lider konumda bulunan Manchester City'i Villa Park Stadı'nda konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 1. dakikada John McGinn'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester City, 22. dakikada Phil Foden ve 40. dakikada Rodri'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester City'li John Stones 44. Dakikada, Aston Villa'dan Matty Cash 57. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan maçın 90 dakikasında görev aldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 77'ye yükseltirken, Aston Villa 44 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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