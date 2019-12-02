Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı
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Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel spor endüstrisinde rekor kırdı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı

İngiliz kulübü 'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel endüstrisinde rekor kırdı.


Kulübün çatı şirketi City Football Group (CFG) yüzde 10 hissesini Amerikalı risk sermayesi şirketi Silver Lake'e 480 milyon dolara satıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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