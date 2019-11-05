Manchester City 6-0 Chelsea Maç Özeti

05.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:13

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta maçında konuk ettiği Chelsea'yi 6-0 mağlup etti. Manchester City 4. dakikada Sterling'in golü ile Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. 13 ve 19. dakikalarda Sergio Agüero skoru 3-0 yaptı. 25. dakikada İlkay Gündoğan, Manchester City adına farkı 4'e çıkardı. Chelsea adeta dağıldığı ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. 55. dakikada Manchester City penaltı kazandı. Agüero penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı. 80. dakikada Raheem Sterling duble yaparal maça son noktayı koydu.