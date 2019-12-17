Haberler » Spor » Manchester City 4-1 Dinamo Zagreb Maç Özeti - Spor

Manchester City 4-1 Dinamo Zagreb Maç Özeti

2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde grupların son maçında Manchester City, Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Ev sahibi ekip erken öne geçse de Gabriel Jesus hat-trick'e imza atarak takımının geri dönüşünü alevlendirdi. Phil Foden 84. dakikada skoru belirledi.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde grupların son maçında , 'e konuk oldu. Ev sahibi ekip erken öne geçse de Gabriel Jesus hat-trick'e imza atarak takımının geri dönüşünü alevlendirdi. Phil Foden 84. dakikada skoru belirledi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler