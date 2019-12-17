Manchester City 4-1 Dinamo Zagreb Maç Özeti
2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde grupların son maçında Manchester City, Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Ev sahibi ekip erken öne geçse de Gabriel Jesus hat-trick'e imza atarak takımının geri dönüşünü alevlendirdi. Phil Foden 84. dakikada skoru belirledi.
17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16
2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde grupların son maçında Manchester City, Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Ev sahibi ekip erken öne geçse de Gabriel Jesus hat-trick'e imza atarak takımının geri dönüşünü alevlendirdi. Phil Foden 84. dakikada skoru belirledi.
Kaynak: Dugout
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