Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
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Manchester City 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
22.09.2020 00:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:42

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi: 1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi: 1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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