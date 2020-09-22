Manchester City 3 puanı 3 golle aldı İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi: 1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi: 1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar