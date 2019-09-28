Manchester City 3 golle kazandı
Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.
Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.
Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle
eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.
Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.