Manchester City 3 golle kazandı

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.

28.09.2019 22:26
Manchester City 3 golle kazandı

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.


Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle


eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.


İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.


Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.


Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.