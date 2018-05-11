Mancherster United, Premier Ligde İkinciliği Garantiledi

Premier Ligde Manchester United deplasmanda West Ham United ile 0-0 berabere kalarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Premier Ligde 37. hafta mücadelesinde West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

JOSE MOURINHO SKORU KORUMAYI BAŞARDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Jose Mourinho savunmaya yaptığı hamlelerle skoru tuttu ve sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 78'e çıkaran Manchester United, ligi 2. sıradan bitirmeyi garantiledi. West Ham United ise 39 puanda kaldı.

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