Manavlarda yarım karpuz dönemi

Tam karpuz alamayan öğrenciler yarısını alıyor

DENİZLİ - Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan karpuzda, yarım satış dönemi başladı. Denizli'nin Çal ilçesindeki bir manavda, müşteriler karpuzların istediği kadarını kestirerek alabiliyor. İlçede talep gören yarım karpuz satışlarına en çok öğrenciler ve çalışan bekarlar ilgi gösteriyor.

Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyveler arasında yer alan karpuzda, geleneksel satış tarzının dışına çıkıldı. Denizli'nin Çal ilçesinde manavlık yapan Mustafa Şimşek, karpuzları keserek satmaya başladı. Son yıllarda sebze ve meyve fiyatlarındaki artış nedeniyle reyonlardaki ürünlerin satışı tek tek yapılırken, bu yeni alışveriş uygulamasından karpuz da nasibini aldı. Manavda kilogramı 3 TL'den olan karpuzun fiyatını yüksek bulan vatandaşlar karpuzun istediği kadarını alırken, öğrenciler ve yalnız yaşayan çalışanlar ise kilogramı yaklaşık 7-8 olan karpuzun tamamının fazla gelmesi nedeniyle yarım karpuz alıyor. Uygulama sayesinde karpuz israfının önüne geçilerek, vatandaşların da karpuzun içine görerek alması sağlanıyor. İlçede vatandaşlar ilk başta yarım karpuz satışına ilgi göstermese de, son zamanlarda yarım karpuz satışı her gecen gün artıyor.

"Bazı öğrencilerin evinde buzdolabı yok, bozulacaksa bende bozulsun"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Şimşek, yarım karpuza özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirterek"Günümüz şartlarında karpuz pahalı genelde üniversite öğrencileri ve bekar çalışanlar bütün karpuzu bitiremiyor. 'Yarım karpuz olursa alırız' diyorlar. Biz de müşteri memnuniyeti için yarım karpuz satmaya başladık. Bu durum baştan çekimser karşılandı ancak şimdi daha güzel olmaya başladı. Ayrıca karpuzun içini de görme olanağı oluyor eve gidip olgunlaşmamış karpuz çıktığı zamanlar oluyordu şimdi bu durumda kalktı. Bu şekilde yaparak öğrencilerimize de faydamız oluyor her öğrenci evinde buzdolabı olmayabiliyor karpuzun bozulmasına sebep oluyor. Orada bozulacağına benim elimde bozulsun yeter ki müşterilerim memnun olsun" dedi.

Kaynak: İHA