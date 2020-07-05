Manavı terasına taşıdı, her şeyi dalından yiyor Sultanbeyli'de yaşadığı evininin teras katını adeta meyve sebze bahçesine çeviren Aydın Birlik, korona virüs salgını sürecinde çoğunlukla bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerle besleniyor.

Sultanbeyli'de yaşadığı evininin teras katını adeta meyve sebze bahçesine çeviren Aydın Birlik, korona virüs salgını sürecinde çoğunlukla bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerle besleniyor. Birbirinden farklı meyve ve sebzeleri bahçesinde yetiştiren Birlik, dışarıya çok fazla çıkmadığını belirtti. Adeta botanik bahçeye çevrilen binanın teras katı havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de yaşayan doğa aşığı Aydın Birlik, yaşadığı 5 katlı binanın teras katında adeta büyük bir botanik bahçe kurdu. Teras katını özel bir bahçeye çeviren Birlik, bahçesinde elmadan kestaneye, domatesten bibere, maydanozdan rokaya, naneden dereotuna, salatalıktan limona, çilekten pepinoya kadar birçok meyve ve sebze yetiştiriyor. Korona virüs sürecinde kendi yetiştirdiği meyve ve sebzelerle doğal olarak beslenen Birlik, dışarıya çok fazla çıkmaya ihtiyaç duymadığını ve dışarıdan bir şey almamaya çalıştıklarını belirtiyor.

Evin teras katını bahçeye çeviren Aydın Birlik, "Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, bu binanın çevresini dolaştığımda yüz metre yapıyor, otuz sefer yapıyordum. Sonra dinleniyordum. Burada sebze meyve yetiştirip organik olarak yemeye dikkat ettim. Aşağı inmemeye çalıştım, inmedim doğru düzgün. Vakitlerimi burada geçirdim. Bu sevdiğim ağaçlarla meyvelerle uğraştım. Burada envai türde her türlü meyve var. Bodur ve yarı bodur, sebze olarak da aklınıza ne geliyorsa her şey var. Şu anda ağırlıkla biber ve domates, patlıcan salatalık, karpuz kavun bile var. Çok miktarda burada maydanoz ve dereotu roka yetiştirdik burada. Onlarla uğraştım durdum. Pandemi sürecinde buradan beslendim doğal olarak. Aşağı inmemeye çalıştık yani dışarıdan bir şey almamaya çalıştık. Yeşili sevmek lazım yeşille toprakla güneşle daha fazla vakit geçirmek lazım" dedi.

Büyük bir meyve sebze bahçesine çevrilen teras katı drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan - İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İHA