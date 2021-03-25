MANİSA Manavı oyalayıp, kasadaki bin lirayı çaldılar

Manavı oyalayıp, kasadaki bin lirayı çaldılarMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde müşteri gibi manava giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki bin lirayı alıp, kaçtı.

Manavı oyalayıp, kasadaki bin lirayı çaldılar

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde müşteri gibi manava giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki bin lirayı alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık, geçen pazartesi günü, İstiklal Mahallesi Üzümcüler Sokak'taki manavda yaşandı. Müşteri gibi gelen kimlikleri belirsiz 2 kişiden biri manavı oyalarken, diğeri kasadaki bin lirayı aldı. İkili daha sonra manavdan çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı