Manavgatlı Çocukların Sinema Keyfi

Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.



Etkinlik kapsamında, 7-12 yaş arası 24 çocuk önce bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkında eğlendi ve restoranda yemek yedi.



Ardından çocuklar, hayatlarında ilk defa ücretsiz olarak sinema salonunda 3D gözlükleriyle animasyon filmi izledi. Film izlerken çocuklara, patlamış mısır ve içecek ikram edildi.



Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, ekonomik olarak destekledikleri ailelerin çocuklarını sosyalleştirmek amacıyla bir çalışma yaptıklarını, bu kapsamda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.