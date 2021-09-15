Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı - Haberler
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Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Manavgat Akseki karayolu Kale Mevkiinde yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kızı yaralandı.

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı

Manavgat Akseki yolunda kaza: 2 ölü 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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