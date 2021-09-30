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Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

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Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınını çıkardığı öne sürülen çocuk yaştaki iki şüphelinin yargılanmasının yolunu açan iddianame, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınını çıkardığı öne sürülen çocuk yaştaki iki şüphelinin yargılanmasının yolunu açan iddianame, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, iş yeri, tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı. Orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlarla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı.

Manavgat yangınını çıkardığı öne sürülen çocuk yaştaki iki şüphelinin yargılanmasının yolunu açan iddianame, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 24 kişinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 16 yaşındaki C.Y. ile 12 yaşındaki M.A.T. hakkında 'Orman Yakmak' ve 'Mala zarar vermek' suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık C.Y. için Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak kaydıyla ve TCK'nın 151/1, 152/2 ve azmettirme maddesi olan 138/1 maddesi gereğince ayrıca 9 yıl hapis cezası istedi. M.A.T. için ise yine orman yakmaktan 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis ve mala zarar vermeden de 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

Şüpheli M.A.T. iddianamede yer alan ifadesinde, "Söz konusu ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi isteğim ile yaktım. Bu konuda birileri bana tehditte bulunmadı veya yönlendirmesi olmadı. Ormanı yakmam konusunda kimse beni tehdit etmedi, aileme ya da bana zarar vereceklerini söylemediler, çok pişmanım. Yangının büyüdüğünü görünce söndürmeye çalıştım ama olmadı" dedi.

Şüpheli C.Y. ise ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "M.A.T., iftara atmaktadır. Yangın ile hiçbir alakam yoktur. Bu yönde hiç kimse bana bir teklif, zorlama veya tehditte bulunmadığı gibi böyle bir olaydan da bahsetmedi. Ben de kesinlikle M.A.T.'yi bu şekilde yönlendirmedim. Ancak onu birilerinin yönlendirip yönlendirmediğini bilmiyorum. Suçsuzum" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Çocuk Mahkemesi sıfatıyla Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

(İsa Akar - Arif Kaplan-İHA)

Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

Manavgat yangınlarının iddianamesi kabul edildi

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