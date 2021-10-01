Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü - Haberler
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Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

Antalya'da, Rus sanatçı Güzel Amirova, Manavgat yangınında toplanan atıkları 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs heykeline dönüştürdü.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da, Rus sanatçı Güzel Amirova, Manavgat yangınında toplanan atıkları 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs heykeline dönüştürdü.

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangınında ormanlık alanlarda çok sayıda plastik, karton ve kumaş atıkları ortaya çıktı.

Belediye ekiplerince geri dönüşüm için toplanan atıklar, yaklaşık 2 yıldır Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki ekolojik sanatçı Amirova'ya Altın Portakal Film Festivali'nde farkındalık yaratmak için simge bir heykele dönüştürülmek üzere teslim edildi.

Yaklaşık bir hafta önce atıkları birleştirerek heykel yapımını başlayan Amirova, heykelin üst kısmına da yeniden yeşeren ağaçları temsilen renkli atık şişelerden yaptığı dalları ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Şube Müdürlüğü'nde çalışmalarını yürüten sanatçı, festival alanında sergilenecek heykelin son hazırlıklarını sürdürüyor.

Amirova, Büyükşehir Belediyesinin kendisinden böyle bir istekte bulunmasını sevinçle karşıladığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da festival için bu yıl "Gelecek Umutla Yeşerecek" sloganının seçildiğini kaydetti.

Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manavgat yangınında toplanan atıklar Altın Portakal'ın simge heykeline dönüştü - Haberler
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