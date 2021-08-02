Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Nal - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale için giderken devrilen arazözde yaşamını yitiren Yaşar Cinbaş (53), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale için giderken devrilen arazözde yaşamını yitiren Yaşar Cinbaş (53), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Manisa Kırkağaç Orman Şefliği'nde itfaiye eri olarak çalışan ve Manavgat'ta başlayan orman yangınında görevlendirilen Yaşar Cinbaş, alevlere müdahale için arazözle giderken devrilen araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti. Cinbaş'ın cenazesi, helallik alınması için Çay'a bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yeni inşa ettiği evine getirildi. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, Yaşar Cinbaş'ın kız kardeşi Fatma İlçi ve eşi Havva Cinbaş ile kızı Tuba Cinbaş'a başsağlığı diledi. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Manavgat yangınında ölen itfaiyeci, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Nal

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