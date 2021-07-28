Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
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Manavgat yangınında içleri yakan görüntü

Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının şokunda olan vatandaşlar, telef olan hayvanlar için gözyaşı döktü.

Manavgat ilçesinde öğleden sonra başlayan yangın, bazı mahallelerde etkisini halen sürdürüyor. Ekiplerin karadan çalışması devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Yerleşim yerinden uzak noktada devam eden yangında söndürülen yerlerin soğutma çalışması devam ediyor. Saatler ilerledikçe yangından can yakan görüntüler de gelmeye başlıyor. Azizler Mahallesi'nde alevler, bir evin hemen yakınında bulunan ahıra sıçradı.

Alevler bir anda geldi, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Vatandaşların tahliye ettiği bölgede, saman balyalarına ulaşan alevler bir anda çevreyi kuşattı. Burada bulunan yaklaşık 30'a yakın küçükbaş hayvan ile 1 inek telef oldu. Alevlerden kaçan bazı hayvanlar da etraftaki su havuzuna atlayarak canlarını kurtardı.

Hayvanlarının telef olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadılar

Hayvan sahiplerinden Ayşe Aktaş, o anları şu sözlerle anlattı:

"Öğlen saatlerinde itfaiye geçerken yangından haberimiz oldu. Yemek yiyorduk, o sıra yukarıdan dumanlarla alevler geliyordu. Yarım saat ya da 1 saat arasında yangın yatağımıza kadar geldi. Maddi hasarımız çok. Sürülerimizin ahırı yandı. Büyükbaşları kurtardık ama küçükbaşlar kurtarılmadı. Arabamız ve evimiz yandı. Bir anda her tarafı sardı, kül etti. Hayvanlar geçim kaynağımızdı, yok oldular gittiler."

"Hayvanları görünce hiçbir şey düşünemedim"

Songül Dülek de, "Apar topar koşarak geldim. İçeriye salmadılar. Hayvanları görünce hiçbir şey düşünemedim. Çok kötüydü. 20-30 hayvan yanmış. Ben o hayvanlara üzüldüm, başka bir şeye değil" sözleriyle gözyaşı döktü. - ANTALYA

Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü
Manavgat yangınında içleri yakan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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