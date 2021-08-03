Manavgat Yangınında Bir "Mucize" Daha

Manavgat'taki yangında doğan oğlağına Mucize ismini veren Sercan Bayat, yaşadıkları acılara rağmen küçük Mucize'ye bir mucize daha eklendiğini, yangından geriye kalanlar arasında bir başka oğlak yavrusu daha bulduklarını söyledi.