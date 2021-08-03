Manavgat Yangınında Bir "Mucize" Daha
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Manavgat Yangınında Bir "Mucize" Daha

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Manavgat'taki yangında doğan oğlağına Mucize ismini veren Sercan Bayat, yaşadıkları acılara rağmen küçük Mucize'ye bir mucize daha eklendiğini, yangından geriye kalanlar arasında bir başka oğlak yavrusu daha bulduklarını söyledi.

Manavgat'taki yangında doğan oğlağına Mucize ismini veren Sercan Bayat, yaşadıkları acılara rağmen küçük Mucize'ye bir mucize daha eklendiğini, yangından geriye kalanlar arasında bir başka oğlak yavrusu daha bulduklarını söyledi

Manavgat Yangınında Bir 'Mucize' Daha

Kaynak: DailyMotion.com

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