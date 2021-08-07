Manavgat yangını kontrol altına alındı mı? Manavgat'ta yağmur yağdı mı, yangın söndü mü?

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Peki, Manavgat yangını ne zaman kontrol altına alındı? Manavgat yangını kontrol altına alındı mı? Manavgat'ta yağmur yağdı mı, yangın söndü mü?

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Peki, Manavgat yangını ne zaman kontrol altına alındı? Manavgat yangını kontrol altına alındı mı? Manavgat'ta yağmur yağdı mı, yangın söndü mü? İşte detaylar haberimizde…

MANAVGAT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları haberinin ilki 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelmişti. Şehir 10 günde 21 yangınla mücadele etti.

Sadece Manavgat'ta 7 kişi hayatını kaybetti. Yangında Manavgat'ta 33 mahalle etkilendi. Özellikle Kalemler Köyü yangında ağır hasar gördü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre Antalya'da 704 kişi çeşitli hastanelerde tedavi edildi.

İklim şartları da yangınları kontrol etmekte güçlük yarattı. Antalya'da yüzde 10-15 arasında seyreden nem oranı yüzde 5'e düştü. Kentte hava sıcaklığı ise 42 dereceyi aştı.

Türkiye'nin yüreğine su serpen haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Sadece Manavgat'ta 2 bin 300 yapıda hasar tespit edilmişti.

MANAVGATTA YAĞMUR YAĞDI!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün önce başlayan yangınlar binlerce evi ve büyük bir ormanlık alanı kül etti. Yangın söndürme çalışmalarının bazı bölgelerde yetersiz kalması nedeniyle tüm gözler havaya çevrilmişti. Meteoroloji'nin de aktardığı gibi bugün Antalya'da sağanak yağış etkili oldu.

Manavgat'ta yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken saat 17.00 sıralarında sağanak bastırdı. İlçe merkezinde ve yangının enkaza döndürdüğü köylerde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 20 dakika etkili oldu. Bölgede yardım çalışmalarına katılan gönüllüler, yağmurun başlamasıyla birlikte sevinç çığlıkları attı. Kalemler Mahallesi'nde bir vatandaş, asfaltta dizlerinin üzerine çöküp yağmur altında dua etti.