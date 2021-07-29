Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek
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Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını insansız helikopter ile gözlenecek.

Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını insansız helikopter ile gözlenecek.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan ve birçok mahallede etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 yangın söndürme uçağı, 19 helikopter, 191 arazöz ve bini geçkin orman işçisi görev aldı. Yangın Ulualan Mahallesinde bulunan Yangın Kontrol Merkezi'nden koordine ediliyor. Öte yandan yangına dair havadan anlık görüntü aktarmak için bölgeye insansız helikopter de getirildi.

Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor. Gelen talebe göre anlık görüntü aktarıyor. Helikopter 20 bin feet yüksekliğe çıkarak saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek
Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek
Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek
Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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