Manavgat yangın söndürüldü mü? Manavgat'ta yangın durdu mu?

Son dakika haberi olarak gündeme gelen yangınlar sebebiyle önemli derecede alan zarar gördü. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Yangına tüm olanaklarla müdahale ediliyor. Manavgat yangın durdu mu? Son dakika! Antalya Manavgat'ta can kaybı var mı? Manavgat'taki yangından ölen var mı? Manavgat orman yangını son durum! Manavgat yangın söndürüldü mü?

Manavgat yangın durdu mu? Manavgat yangın söndürüldü mü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı. Peki, Antalya Manavgat'ta çıkan yangında can kaybı var mı? Manavgat'taki yangından ölen var mı? Manavgat orman yangını son durum!

MANAVGAT YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün öğlen saatlerinde Antalya Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı, ancak sabah karşı Akseki ilçesinde başlayan yangın devam ediyor.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat'a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar'da saat 13.09'da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR



Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne de sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

ANTALYA MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDA CAN KAYBI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini söylemişti.

AFAD yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu. 122 vatandaş yangından etkilenirken, 58'inin tedavi gördüğü öğrenildi.

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı ve aşırı rüzgar nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiği öğrenildi.