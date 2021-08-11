Manavgat ve Burdur Bucak'ta orman yangını
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Manavgat ve Burdur Bucak'ta orman yangını

Manavgat ve Burdur Bucak'ta orman yangını
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Manavgat ve Burdur Bucak'ta orman yangınıBüyükşehir'den Bucak yangınında görev alan itfaiye personeline teknik malzeme desteğiBüyük Manavgat yangınının izleri silinmeye ve yaralar sarılmaya çalışılırken Manavgat'ın en büyük mahallelerinden olan Sarılar ve Hatıplar Mahalleleri arasında orman...

Manavgat ve Burdur Bucak'ta orman yangını

Büyükşehir'den Bucak yangınında görev alan itfaiye personeline teknik malzeme desteği

Büyük Manavgat yangınının izleri silinmeye ve yaralar sarılmaya çalışılırken Manavgat'ın en büyük mahallelerinden olan Sarılar ve Hatıplar Mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların desteği ile kontrol altına alındı. Büyükşehir itfaiyesi Burdur'un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına da araç ve personel desteği verdi.

Manavgat Sarılar ve Hatıplar Mahalleleri arasında saat 13. 30 sıralarında çıkan yangın korku yarattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekipleri yangına anında müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle korku ve paniğe neden olan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba harcadı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

TEKNİK MALZEME DESTEĞİ

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Burdur Bucak'ta devam eden yangınla mücadele eden itfaiye personeline kişisel bakım ve teknik malzeme seti gönderildi. Kişisel bakım ihtiyaçları ve teknik malzemelerden oluşan sette yanık kremi, göz damlası, yanmaz tulum, yanmaz baret, yanmaz ayakkabı ve yanmaz battaniye gibi malzemeler acil olarak gönderildi

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Kaynak: Habermetre

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