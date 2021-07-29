Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan müdahale başladı

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin