SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi - Ekonomi
Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, Banka, Ekonomi

Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik destek paketlerinden sonra bankalardan yeterli destek göremediklerini belirterek, ilçedeki banka şube ve bölge yöneticilerine mektup yazarak kredi taleplerine olumlu bakılmasını istedi.

14.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:56
Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik destek paketlerinden sonra bankalardan yeterli destek göremediklerini belirterek, ilçedeki banka şube ve bölge yöneticilerine mektup yazarak kredi taleplerine olumlu bakılmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu Ekonomi
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:31:51. #1.14#
title