Manavgat Toptancı Hali ihalesi yapıldı
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Manavgat Toptancı Hali ihalesi yapıldı

08.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:30
Manavgat Toptancı Hali ihalesi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manavga ilçesinde yapılacak Toptancı Hal Kompleksi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manavga ilçesinde yapılacak Toptancı Hal Kompleksi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi'nde 148 ada 1 parsel üzerinde yaklaşık 11 bin 110 metrekare alan üzerine yapılacak yeni Toptancı Hal Kompleksi'nin projesi tamamlandı.

Yaklaşık maliyeti 48 milyon 438 bin 923 lira olarak belirlenen kompleksin ihalesine 14 firma katılarak, teklif verdi.

İhaleyi alan firma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu tarafından dosyaların incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi sonrası belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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