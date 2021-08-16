Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor
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Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor

Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Manavgat Toptancı Hali Projesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Manavgat Toptancı Hali Projesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare arazi üzerinde yapımı süren Manavgat Toptancı Hal Projesi hızla yükseliyor. 43 milyon liraya mal olması beklenen projede komisyoncu dükkanları ve ardiyelerin olduğu alanda yapıların inşaatı sürüyor. Manavgat Toptancı Hali Projesi'nin kısa zamanda tamamlanıp üreticilerin ve komisyoncuların kullanımına sunulması hedefleniyor.

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. - ANTALYA

Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor
Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor
Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor
Manavgat Toptancı Hal'i hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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