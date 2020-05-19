Manavgat Titreyengöl Koronayla kendine geldi
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Manavgat Titreyengöl Koronayla kendine geldi

Manavgat Titreyengöl Koronayla kendine geldi Prof. Dr. Cengiz Deval: " Yasaklar gölün ekosistemini olumlu etkiledi, suyu berraklaştı " Titreyengöl, korona virüs tedbirleri kapsamında çevresindeki tesislerin kapalı olması ve insanlara sahillerin yasaklanmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.

Manavgat Titreyengöl Koronayla kendine geldi
19.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:52

Manavgat Titreyengöl Koronayla kendine geldi

Prof. Dr. Cengiz Deval:

" Yasaklar gölün ekosistemini olumlu etkiledi, suyu berraklaştı "

ANTALYA - Titreyengöl, korona virüs tedbirleri kapsamında çevresindeki tesislerin kapalı olması ve insanlara sahillerin yasaklanmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.10 yılı aşkın bir süredir Titreyengöl'ü takip ettiğini belirten Prof. Dr. Cengiz Deval, yasakların gölün ekosistemini olumlu etkilediğini, suyun berraklaştığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun mahallesinde 3 bin metrekarelik alana sahip çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı turistik tesisin bulunduğu Titreyengöl, gerek çevresinde bulunan otellerden sızan bahçe, havuz ve duş suları gerekse çevresinde piknik ve yürüyüş yapan insanların bıraktığı çöpler nedeniyle zor günler geçiriyordu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik tesislerin kapalı olması, insanların sahillere girmesinin yasaklanmasıyla birlikte bir çok özelliğini yeniden kazanmaya başladı. Titreyengöl'ün suyu berraklaşırken, göl içerisindeki canlılar ve atık maddeler çıplak gözle görülmeye başladı.

Manavgat Irmağından ayrılan küçük bir kolun getirdiği tatlı su ile denizin yükselmesi sonucunda göle ulaşan tuzlu suyun karışması nedeniyle yüzeyinde oluşan titremeden adını alan ve birçok kuş ile deniz canlısını bünyesinde barındıran Titreyengöl eski görkemli günlerine geri dönmeye başladı.

"Suyun kalitesi gözle görülüyor"

Titreyengölü 10 yıldır yakından takip ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval "Son pandemi süreci nedeniyle 2 aylık sokağa çıkma yasağının ve otellerin açılışlarının gecikmesinin Manavgat ekosistemine pozitif bir etkisi olduğunu en azından suyun kalitesinin daha berraklaştığını çıplak gözle tespit edebiliyoruz. Burada tabi sokağa çıkma yasağı nedeniyle göle gelen insanların azalması, göle atılan atıkların azalması, gölün etrafındaki birçok otelin bahçelerinden havuzlarından sızıntı dahi olsa bu suların göle artık karışmaması gölün berraklığını artırdığını gözle görebiliyoruz. Umuyoruz bu güzellik turizm sezonu açıldığında tekrar eski haline gelmez. Bu güzelliğin devam etmesi bir Manavgatlı olarak en büyük arzum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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