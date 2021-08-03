Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

- Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama

ANTALYA - Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C. Y. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama
Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama
Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama
Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama
Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Gülben Ergen Prens William
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:35:07. #1.14#

title