Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı