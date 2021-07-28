Manavgat'taki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bazı evler havadan görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bazı evler havadan görüntülendi.

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kalemler Mahallesi'nde havadan çekilen görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü.

Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye, yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş