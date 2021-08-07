Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Beydiğin Mahallesi'nde yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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