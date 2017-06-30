Manavgat'taki Yangında 5 Hektar Alan Zarar Gördü - Ek Fotoğraflar

Manavgat'taki Yangında 5 Hektar Alan Zarar Gördü - Ek Fotoğraflar

Manavgat'taki Yangında 5 Hektar Alan Zarar Gördü - Ek Fotoğraflar