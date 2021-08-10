Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Manavgat'ta yaklaşık 2 hafta önce çıkan orman yangınını söndürmek için Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangında başarılı bir şekilde çalışan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının ardından kente döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi. İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken Vali Özkan da gayretli çalışmalarından ötürü yangın söndürme çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. - TUNCELİ

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Caner Erkin Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:09:50. #1.16#

title