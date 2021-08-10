Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip Vali Özkan'la bir araya geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Manavgat'ta yaklaşık 2 hafta önce çıkan orman yangınını söndürmek için Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangında başarılı bir şekilde çalışan Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının ardından kente döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi. İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken Vali Özkan da gayretli çalışmalarından ötürü yangın söndürme çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı