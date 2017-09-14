Manavgat'taki Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meyve bahçesinden başlayıp ormana sıçrayan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Bucakşıhlar Mahallesi Şıhlar Ayvatlar Mevkiinde Hüseyin ve Durali Baş'ın kiracıları Çağdaş Görür'e ait meyve bahçesinde henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Meyve bahçesinde başlayan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangında meyve bahçesindeki Kayısı ve Şeftali ağaçları büyük ölçüde zarar görürken meyve bahçesinin sulama tesisatı tamamen yandı. Yangında, 2 dönüm ormanlık alan da zarar gördü. - ANTALYA