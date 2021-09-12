Manavgat'taki orman yangınından zarar gören çiftçiler, yeni traktörlerine kavuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeri traktörleri teslim alan çiftçiler, ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi.

Çiftçilerden 45 yaşındaki Mustafa Köse, AA muhabirine, Bucakşeyhler Mahallesi'ne sıçrayan yangında evinin, traktörünün, ağaçlarının yandığını söyledi.

Yeni bir traktöre sahip olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, "Memnum olduk, devletimizden Allah razı olsun. Ekip, dikmeye devam edeceğiz. Yeni traktörü çok beğendim, bizimkiler eskiydi. Devletimiz bize sıfır traktör verdi. Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, sağolsunlar. Bu yeni olunca sürmesini öğreneceğiz, kullanması daha kolay olacak." diye konuştu.

Hocalı Mahallesi'nden 71 yaşındaki Mehmet Ateş de yangın sırasında yaylada olduğunu ve traktörü, çapa motoru, süt sağım makinesi ile iki ineğinin yandığını anlattı.

Evinin yanmadan kurtarıldığını belirten Ateş, şunları anlattı:

"Traktörün römorkuna oğlum yatakları yükleyerek kaçırmaya çalışmış ama alevler sarınca bırakıp kaçmış. Traktörün yandığını duydum, oğlum 'Baba gelme, moralin bozulur' dedi. Ben de gelmedim. Akşam yayladan geldim, yanan traktörümü yeni gördüm, sabahında da devletimiz yenisini verdi, devletimizle gurur duyduk. Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. İki ineğim yandı, birini hemen teslim ettiler. Yeni traktörle arpa, buğday, kavun, karpuz, susam ekmeye devam edeceğiz. 100 dönüm tarlam var, hep üreteceğiz."

Bucakşeyhler Mahallesi'nde çiftçilikte geçimini sağlayan 59 yaşındaki Hüseyin Köse ise yangında evinin, zeytinliğinin ve traktörünün yandığını dile getirdi.

Yeni evinin yapılması için ön bilgi alındığını anlatan Köse, "Traktörümün yenisi geldi, memnun olduk. Ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TürkTraktör'den 130 ülkeye ihracat

Traktörleri hibe eden firmalardan TürkTraktör'ün satış direktörü Rehda Cem Akyüz, sadece Türkiye'de değil, dünyada iklim krizinin getirdiği bu tür felaketlerin arttığını dile getirdi.

Tarımın önündeki önemli tehditlerden biri olan iklim kriziyle mücadele etmek için TürkTraktör olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Akyüz, "Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 80'nini Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de üretilen traktörlerin yaklaşık yüzde 80'nin ihracatını tek başımıza gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Törende TürkTraktör ve TÜMOSAN firmalarınca hibe edilen 16 traktör, yeni sahiplerine teslim edildi.