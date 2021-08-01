Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu öldü
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Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu öldü

Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevli ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıyan kişi, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevli ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıyan kişi, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manavgat'ta 5 gündür devam eden orman yangını nedeniyle Antalya'nın her ilçesinden vatandaşlar, su, buz ve gıda yardımı sağlayabilmek için seferber oldu.

Reklam ve tabela işiyle uğraşan ve 2 gündür ormanlık alanında mücadele eden ekipler ile bölge halkına kamyonuyla su taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, su yüklediği kamyonuyla yola çıktı.

Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada fenalaşması üzerine yanındaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanının ilk müdahaleyi yaptığı Demirli, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen 2 çocuk babası Demirli'nin cenazesi, Boztepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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