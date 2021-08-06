Manavgat'taki orman yangınında küller arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında küller arasında mahsur kalan kaplumbağa, söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesince kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında küller arasında mahsur kalan kaplumbağa, söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'deki orman yangınlarının söndürülmesinin ardından 15 kişilik ekip ile 9 araç, destek için Manavgat'a gönderildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın küller arasında mahsur kaldığını fark etti.

İtfaiyenin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra doğal ortamına salınması için vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar